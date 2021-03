Embratel lança solução de segurança com biometria

A Embratel lançou a solução Embratel Connect + ID, que fornece acesso controlado e auditado a sistemas, aplicações e dispositivos sem o uso de senhas. Com a ferramenta, o usuário passa a entrar no sistema por meio da biometria, que vem se consolidando no mercado como alternativa para aumentar a segurança. A oferta tem aplicações em automação residencial; equipamentos hospitalares; geração e distribuição elétrica; controle de tráfego; e setores empresariais.

A autenticação dos usuários na plataforma Embratel Connect + ID baseia-se em uma chave de identificação única criada no momento de configuração. Por sua vez, a chave é armazenada em uma área confiável do smartphone do usuário protegida com sua biometria. O Hub Management, onde ficam a chave e a credencia, é a central de gestão da própria plataforma e protegida por fortes padrões de criptografia.

PUBLICIDADE

Por meio da solução, é possível criar um túnel de segurança exclusivo para comunicação com sistemas e dispositivos, o que confere uma camada de segurança maior a comunicação. Além disso, o usuário pode criar uma plataforma própria de videoconferência, ligações por voz, compartilhamento de documentos, chats e mensagens com criptografia, eliminando o uso de VPN.

“Com a oferta, riscos são mitigados mesmo quando os dados e serviços estão hospedados em múltiplas nuvens ou a conexão à rede esteja sendo realizada fora do escritório”, afirma Mário Rachid, Diretor Executivo de Soluções Digitais da Embratel.

O Embratel Connect + ID também permite gerenciar múltiplos dispositivos de IoT, além de máquinas virtuais, serviços de nuvem e strings de conexão a bancos de dados. Os gestores concedem permissões ao adicionar ou remover usuários. Ainda, podem monitorar o uso dos recursos compartilhados e atividades, como uso de equipamentos e credenciais. (Com assessoria de imprensa)