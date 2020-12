Embratel lança solução de gestão financeira de projetos em Nuvem

A Embratel anuncia esta semana o lançamento do FinOps, serviço de gestão financeira de utilização de Nuvem (Cloud) pelas empresas. O serviço fornece informações sobre o uso de ambientes em Nuvem, auxiliando os clientes a entenderem em detalhes as faturas de cobrança, que podem ser separadas por produto, centro de custo ou unidade de negócio, por exemplo.

Os especialistas da Embratel analisam os ambientes em Nuvem da empresa contratante, identificando e monitorando os serviços e as soluções utilizadas com o uso de tecnologias e metodologia ágil. Após essa análise, o time da Embratel apoia o cliente com informações técnicas e orientações, fornecendo uma visão ampla dos gastos. (Com assessoria de imprensa)