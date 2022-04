Embratel investe em IoT e parcerias para transformação digital

Diretora-executiva da empresa abriu o Inovatic Sul em keynote que tratou da transformação digital no sul do país

A Embratel tem feito cada vez mais parcerias para seus negócios, e já se planejou para a implementação do 5G no país com rede fotônica, computação de borda, cloud, virtualização de redes, data analytics, segurança e IoT. É nesse item, em especial, que a empresa conversa com empresas sobre a nova tecnologia, principalmente em ações no sul do país.

“Não se pode esperar o 5G para começar a experimentar e adaptar os seus negócios sem pensar em internet das coisas (IoT, sigla no inglês para “internet of things”). O 4G que temos hoje permite implementar soluções de IoT em empresas”, disse Maria Teresa Lima, Diretora-Executiva da Embratel para Governo, no keynote “Novas tecnologias para habilitar a transformação digital da Região Sul e acelerar o desenvolvimento econômico local”. A apresentação abriu o Inovatic Sul nesta segunda, 4.

“As empresas precisam de fato se transformar, inovar constantemente e ir em busca de resultados e competitividade. Dentro desse contexto, seria interessante permitir que organizações públicas e privadas tenham comunicação permanente”, falou a executiva da Embratel.

“A tecnologia tem que oferecer aos clientes excelência, já que os recursos humanos são escassos”, citou Maria Teresa Lima.

Ela afirmou que, no cenário internacional, as empresas estão se modernizando “e se não corrermos ficaremos para trás nessa luta global”.

Ações em conjunto

As parcerias têm marcado as ações da Embratel. Na mais recente, em março, a empresa montou um evento sobre cidades inteligentes junto ao Parque Tecnológico de Itaipu e a Sanepar, com apoio da Microsoft.

Com a John Deere, ampliou a cobertura de internet em projetos do agronegócio. Na mesma área, em Goiás, fez um experimento usando drones e IA para mapeamento da produção, para avaliar consumo de água e fertilizantes, por exemplo.

Universidades também são parceiras. Facens e USP estão junto com a Embratel realizando projetos de soluções para cidades inteligentes, coisas como semáforos inteligentes, mobilidade urbana, controle de poluição e serviços de segurança.

Mais projetos

“Com a WEG, testamos uso de 5G Standalone e o não Standalone, em Jaraguá do Sul (SC), para com isso mostrar o benefício da solução robótica, automação de processos, reconhecimento facial etc.”, disse Maria Teresa Lima.

O 5G serviu ainda para desenvolvimento do projeto de um avião em 3D, contou.

“Também começamos a testar o uso de 5G em um centro cirúrgico de São Paulo. Nesse caso, a ideia é não só testar em centro cirúrgico, mas também utilizar para treinamento e aprendizado.”

Ações sociais entram no plano da empresa, como o uso de 5G para educação e para games, em Paraisópolis, conhecida comunidade de São Paulo.

Nuvem

Lima contou que, por oferecer serviços profissionais de automação, internet das coisas, IA e big data, e porque há grande demanda dos clientes, a Embratel está trabalhando fortemente em nuvem, “já que haverá volume impressionante de dados”.

“Além de criar nossa própria cloud, somos parceiros de clouds do mercado. Nos capacitamos para possibilidade de multicloud.”

Ela lembra que o Centro de Excelência de Nuvem da empresa foi criado em 2021 e que já foram capacitados 350 profissionais em nuvem.

Convite

“Fica um convite para que nossos clientes também exercitem o uso do 5G. Ou vamos perder competitividade para o exterior”, concluiu Lima.

Antes de se despedir, no entanto, fez mais um “convite”. Avisou que a Claro inaugurou sua primeira loja 5G. Fica no shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

“Visitem. Dá para experimentar tudo em realidade aumentada, em realidade virtual. Dá para jogar games com todos os benefícios do 5G.”

