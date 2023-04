Embratel instala rede privativa 5G no Porto de Suape

Braço corporativo da Claro, a Embratel, em parceria com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, instalou uma rede privativa 5G na faixa de 3,5 Ghz (standalone) no Porto de Suape, localizado em Ipojuca, na região metropolitana do Recife.

O projeto, na prática, utiliza a rede 5G da Claro e câmeras inteligentes integradas a uma solução de video analytics para automatizar e otimizar os processos logísticos de identificação e monitoramento de entrada e saída de veículos no atracadouro.

Outras empresas também participaram da Prova de Conceito (PoC). A Atos forneceu a solução de video analytics; a Nokia disponibilizou e implementou a infraestrutura 5G SA; a Amazon Web Services (AWS) proveu o serviço de nuvem; e a Arsitec e a Spirent entraram no projeto com a autenticação dos dispositivos.

A iniciativa teve o objetivo de automatizar o monitoramento da movimentação de carros no porto e identificar a localização exata dos veículos em todos os deslocamentos ocorridos pelo espaço, com o mínimo de intervenção humana.

Segundo a Embratel, as câmeras conectadas com 5G, por meio de Inteligência Artificial (IA), leem etiquetas presentes em cada um dos carros. Com isso, os operadores do porto passaram a ter uma visão completo do espaço, aprimorando as atividades logísticas na área em que a PoC foi posta em prática.

“A implementação do 5G permitiu que diversos procedimentos manuais fossem reformulados em ações digitalizadas, com segurança, disponibilidade, baixíssima latência e velocidade na comunicação”, afirma, em nota, Maria Teresa Lima, Diretora-Executiva da Embratel para Governo.

O Porto de Suape ocupa uma área de 17,3 mil hectares. O espaço destinado aos veículos conta com três pátios públicos para armazenamento de automóveis, com capacidade para movimentação de 250 mil carros por ano. A instalação da rede privativa faz parte do programa de inovação do embarcadouro, que teve início em 2019. (Com assessoria de imprensa)