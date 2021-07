Embratel implanta solução Omnichannel na TMKT

A Embratel anunciou a implementação de projeto Omnichannel na TMKT, empresa de contact center do Brasil com foco no conceito de relationship center. O projeto dispõe de conjunto de serviços em nuvem para comunicação, colaboração e gerenciamento de sua central. A Embratel implementou a solução em 140 posições de atendimento da TMKT.

A TMKT também conta com tráfego de voz ilimitado e conectividade MPLS (Multiprotocol Label Switching) da Embratel. Isso permite viabilizar múltiplos serviços de rede sob infraestrutura compartilhada. As soluções visam ampliar a digitalização da empresa no atendimento, prospecção e vendas, ao simplificar a experiência de comunicação e interação por multinacanais.

A ferramenta pode transferir e converter diálogos públicos com os consumidores, como os ocorridos via redes sociais, para conversas privadas por e-mail. Para ligações, possui um sistema de distribuição automática de chamadas. Há também uma Unidade de Resposta Audível (URA) com reconhecimento de voz e TTS (text-to-speech). No voice-mail, é possível gravar chamadas para futuras consultas ou auditorias,.

“Nas operações da TMKT, o Omnichannel Embratel funciona como uma ferramenta em nuvem que conecta os canais de atendimento integrando Inteligência Artificial, e-mails e voz”, afirmou Adriano Rosa, diretor-executivo da Embratel. A interação com um cliente poderia começar pelo telefone e terminar por e-mail, por exemplo, mantendo o histórico de atendimento.

Os gestores têm acesso a relatórios inteligentes em tempo real, com métricas para qualificação dos atendimentos e dados para tomada de decisões estratégicas. A equipe da Embratel se responsabiliza pelos treinamentos sobre como utilizar a plataforma e aproveitar seus recursos. (Com assessoria de imprensa)