Embratel fornece a conexão 5G para o GP São Paulo de F1

A Embratel será novamente a fornecedora oficial de conectividade no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1). Este será o 16º ano que a operadora segue à frente da infraestrutura de rede de acesso na pista de Interlagos.

Dessa vez, com uma novidade: estarão ativadas antenas 5G e hotspots WiFi 6 em áreas estratégicas do autódromo. A etapa brasileira do evento automobilístico acontece de 11 a 13 de novembro.

“A F1 é um importante momento para demonstração dos diferenciais do 5G+ da Claro e de como a Embratel consegue habilitar tecnologias de ponta em eventos e empresas dos mais diversos tipos”, diz José Formoso, CEO da Embratel.

5G+ é a marca comercial utilizada pelo grupo Claro Brasil para vender o serviço 5G Standalone, o 5G ‘puro’, aquele que utiliza a frequência de 3,5 GHz e dispensa o núcleo de rede da geração anterior de telefonia móvel.

Em 2022, a Embratel fornecerá novamente suas soluções para interconectar o autódromo a um Data Center, possibilitando tráfego ágil e estável de grande volume de dados. Também fornecerá suporte para a transmissão de vídeo para a TV Bandeirantes, detentora dos diretos de transmissão do Mundial de F1 no Brasil, por meio do EVSOL (Embratel Vídeo Solução).

O centro de geração de imagem é equipado com fibras ópticas e toda a transmissão será garantida por meio de soluções digitais e pela rede de grande capacidade de tráfego da Embratel, com alta velocidade e baixa latência, garantindo o rápido compartilhamento de informações e imagens.

A Sala de Imprensa e Sala de Fotos contarão com rede Wi-Fi. As áreas Sky Suite, Silver Club, Grand Prix Club, Interlagos Suítes, F1 Paddock Club, Terrace Club e SP Lounge também terão acesso à ao WiFi 6. Além disso, serviços de telefonia fixa serão fornecidos pela Embratel para diversas áreas do autódromo.

Uma equipe da empresa foi destacada para acompanhar o evento e monitorar a rede em tempo real.

