Embratel e Nokia fornecerão conectividade para operadora de ferrovias

A Embratel e a Nokia irão fornecer soluções digitais e de conectividade para a Rumo, operadora de ferrovias do Brasil. A companhia busca conectividade nos percursos em que opera, abrangendo os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

O projeto inicial contempla 300 locomotivas e deverá alcançar todas as mil composições da Rumo. As soluções fazem parte de um movimento no segmento para ter veículos cada vez mais autônomos na tomada de decisões. Os serviços da Embratel englobam Data Center, Nuvem, Wi-Fi, conexão 4G – LTE e rádio P2P. Incluem ainda gestão e monitoramento de equipamento em ferrovias.

A Nokia fornece os dispositivos necessários para a conectividade e gestão. Ficará responsável pelos roteadores de agregação de serviços necessários a bordo dos trens, que ampliam serviços IP/MPLS sobre redes celulares e WLAN. Essas redes são especiais para serviços de missão crítica e aplicações IoT.

A instalação de aparelhos de capacidade industrial da Nokia, resistentes a altas temperaturas e excesso de vibração, já foram iniciadas. O hardware, configurado com conectividade da Embratel, recebe e roteia as conexões de satélite, 4G – LTE, Wi-Fi e rádio P2P no interior do veículo.

A inteligência Embratel, configurada em nuvem e hospedada no Data Center Lapa da empresa, permite a definição de qual tipo de conexão é mais adequado durante cada trecho do percurso. O sistema altera de forma automática a conectividade quando necessário.

O projeto também envolve nova estrutura de conectividade banda larga em um trecho de sombra satelital. Com o contrato, a Embratel irá prover cobertura LTE na Serra do Mar, no estado de São Paulo. A área de 45 km de extensão, por suas características geográficas, não está apta a receber sinal via satélite e ainda não possuía estrutura para conexão 4G. A instalação utilizará equipamentos Nokia, antenas e integração da rede de transmissão do cliente com a Embratel por meio dos pontos de Embu-Guaçu e Paratinga. (Com assessoria de imprensa)