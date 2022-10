Embratel anuncia soluções para cibersegurança e agronegócio

Empresa lança Claro Mobile Identity, ferramenta para reforçar segurança nas transações financeiras feitas pelo celular e anuncia parceria com Broto no Campo Conectado.

A Embratel lançou novas soluções voltadas para empresas nesta semana. A mais recente é a parceria entre o Campo Conectado – seu serviço voltado para o agronegócio – e o Broto, ecossistema digital do Banco do Brasil.

Na terça-feira, 11, a empresa também apresentou uma nova ferramenta para cibersegurança, o Claro Mobile Identity, que permite a dupla verificação de identidade em transações financeiras feitas pelo celular (saiba mais abaixo).

O Campo Conectado é a solução da Embratel que consiste na instalação de antenas nas propriedades rurais, levando rede móvel e acesso a ferramentas de inteligência artificial, análise de dados e IoT na gestão do agronegócio.

Com a parceria entre o Campo Conectado e o Broto, o serviço agora está disponível também na plataforma do Banco do Brasil, que também tem espaço destinado aos produtores rurais, incluindo ofertas de crédito e planos da BB Seguros.

Rogério Pio, executivo do Broto, explica que o objetivo da plataforma do BB visa meios de otimizar a produção rural, “porém, empreendimentos rurais do país carecem de conectividade que possibilite investimentos massivos em tecnologia e o aproveitamento das vantagens do agro digital”. Desta forma, “a parceria Broto e Campo Conectado catalisará esse processo de conectividade”.

Claro Mobile Identity

Também com foco em clientes corporativos, a Embratel lançou nesta semana o Claro Mobile Identity, que realiza dupla verificação de usuários durante compras, transações financeiras e acessos a sites e aplicativos pelo smartphone.

De acordo com a prestadora, a nova ferramenta é direcionada para empresas de todos os setores, incluindo o financeiro, varejo, e-commerce, já que valida a identidade digital de clientes sem a necessidade de mudança de interface ou inserção de códigos de autenticação enviados por e-mail ou SMS, por exemplo.

São três funcionalidades, que podem ser contratadas em conjunto ou separadamente:

Alerta SIM SWAP: permite que a companhia receba um aviso imediato sobre o último evento de troca de chip do usuário, com data e horário, assim que ele insere seu número de celular na interface do APP ou site. Dessa forma, é possível acompanhar uma eventual tentativa de compra ou transferência, solicitar mais informações para verificação ou bloquear atividades. Silent Mobile Verification (SMV) : cruza o número de celular inserido no site ou APP e o IP público do cliente com o IP registrado na operadora de telefonia. Assim, é possível analisar se a conexão está vindo efetivamente da mesma pessoa e a companhia pode decidir se a transação, compra ou login podem ser autorizados. Valida Telefone : o cliente insere seu celular e CPF ao fazer o login e o sistema automaticamente checa se as informações correspondem com as registradas na operadora, para não haver dúvidas de quem está realizando a ação.

