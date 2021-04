Embrapii seleciona projetos de startups para financiamento

As startups selecionados terão 50% de seu projeto financiado pela Embrapii, mas podem receber um apoio adicional com a linha EMBRAPII-Sebrae, que prevê o aporte financeiro de até 70% da contraparte da empresa

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) irão selecionar projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de startups. Em nota, as entidades disseram que a competição objetiva contribuir para o avanço das startups brasileiras dentro do país e no mundo.

Após serem selecionados pelas Unidades EMBRAPII, os projetos de inovação terão até 50% do valor financiado com recursos não reembolsáveis da Empresa, além do auxílio de pesquisadores em todo o ciclo da inovação. No entanto, existe a possibilidade da startup conseguir um apoio maior, por meio da linha de crédito EMBRAPII– Sebrae. Lançada na metade de 2017, essa linha pode arcar com até 70% dos recursos da parte que cabe às empresas também de forma não-reembolsável.

Os interessados podem se inscrever até 5 de maio no site da Fiesp. Os organizadores fornecerão maiores detalhes a respeito da parceria e sobre o modelo de apoio em um workshop no canal da Fiesp do YouTube, no dia 23 de abril às 10 horas.

Estão habilitadas para se candidatar as startups com Receita Operacional Bruta (ROB) menor que R$ 16 milhões e, ao menos, seis anos de constituição jurídica. Os projetos devem envolver a competência de pelo menos uma das 64 unidades da EMPRAPII. Alguns exemplos são: inteligência artificial, mobilidade, bioeconomia, grafeno, biofármacos e manufatura. (Com assessoria de imprensa)