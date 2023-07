Após um ano do início do processo gradual de ativação do 5G, a velocidade média da internet móvel geral pouco melhorou no País. Segundo o medidor de velocidade Minha Conexão, o desempenho das redes móveis no Brasil para download, levando em conta todas as tecnologias em operação no primeiro semestre deste ano, ficou, em média, em 30,40 Mbps.

A taxa é ligeiramente melhor do que a observada antes da implementação da quinta geração. Em abril de 2022, por exemplo, quando o sinal 5G ainda não estava disponível para os usuários, a média da conexão móvel foi de 29,65 Mbps.

Além disso, a plataforma de medição de velocidade indica que, em junho deste ano (12º mês do ciclo de ativação do 5G nas cidades brasileiras), a velocidade média nacional da banda larga móvel foi de 29,56 Mbps. Ainda que seja considerada uma boa conexão para navegar em redes sociais e assistir a vídeos em alta resolução, trata-se de uma taxa média inferior à observada antes da implementação da nova geração móvel.

No que diz respeito ao upload, a velocidade média registrada no primeiro semestre deste ano foi de 16,16 Mbps, com latência de 43 milisegundos, taxas que comprometem, entre outras atividades, a possibilidade de jogar games online pelo celular de modo satisfatório.

Pico de velocidade

Conforme os dados captados em testes de velocidades, o Minha Conexão indica que a velocidade média da banda larga móvel já foi melhor no País. Em setembro do ano passado, três meses após a liberação do 5G nas primeiras capitais, a velocidade média mensal foi de 58,39 Mbps, quase o dobro da taxa média atual.

A plataforma ainda aponta que num recorte de seis meses, de abril a setembro de 2022, a velocidade média foi de 41,49 Mbps.

Regiões

O levantamento mostra que, na primeira metade de 2023, a região Nordeste teve a melhor velocidade média na banda larga móvel, com 33,45 Mbps. Em seguida, aparece a região Sul, com conexão de 33,1 Mbps. Centro-Oeste (30,6 Mbps) e Sudeste (29,95 Mbps) vêm logo atrás. A região Norte, portanto, registrou a média mais baixa (26,3 Mbps).

Velocidade do 5G

Nesta quinta-feira, 20, a Opensignal, empresa especializada na avaliação da experiência móvel, divulgou um relatório que mostra a Vivo como a operadora com taxas mais altas de velocidade 5G, tanto para download (403,2 Mbps) quanto para upload (35,9 Mbps).

A TIM registrou velocidade de download de 351,1 Mbps, à frente da Claro (301,6 Mbps). Ambas ficam muito próximas em upload, com 29,3 Mbps para a TIM e 29,1 para a Claro. As medições foram feitas de março a maio deste ano.

Vale destacar que as velocidades de download das teles no 5G ficam abaixo da média apontada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no início do mês. A agência tem parceria com a Ookla para medição de velocidade dos acessos.

Ainda especificamente sobre o 5G, o relatório da Opensignal indica empate entre Vivo e TIM em experiência com vídeo, enquanto a Claro lidera em velocidade para jogos e aplicativos de voz.