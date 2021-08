Em rede social, Faria festeja maioria favorável ao relatório de Carreiro no TCU

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, publicou em seu perfil no Twitter mensagem na qual antecipou a conquista de votos favoráveis à aprovação do relatório de Raimundo Carreiro, responsável por analisar no Tribunal de Contas da União a minuta do edital do leilão 5G proposto pela Anatel.

PUBLICIDADE

Carreiro propôs poucas, mas importantes mudanças, no edital. Sugeriu que sejam incluídas na faixa de 26 GHz obrigações de atendimento de escolas públicas com 5G. Também propôs a manutenção das obrigações de construção de rede privativa e de conexão óptica ao longo dos rios da na Amazônia, projeto chamado PAIS. A área técnica do TCU apontava ilegalidade na questão, o que foi rechaçado pelo relator.

Conforme Faria falou ao menos 45 minutos antes da confirmação pelos ministros do TCU na reunião pública transmitida pelo Youtube, foram sete votos favoráveis ao relatório de Carreiro. Com isso, formou-se maioria para a aprovação do texto. Mas a votação foi interrompida por pedido de vistas do ministro Aroldo Cedraz.