Em parceria com V.tal, AXXEL Telecom amplia presença para 940 bairros do Paraná

A AXXEL Telecom anunciou, nesta terça-feira, 27, a ampliação de seu serviço de fibra óptica no Paraná em 152%. O crescimento da cobertura ocorreu por meio de parceria com a V.tal. De acordo com a operadora regional, está presente agora em 12 cidades do Paraná, incluindo agora 24 novos bairros em Curitiba. Desde julho, o número de bairros atendidos em todo o estado paranaense passou de 373 para 940.

“Somente na capital paranaense já são 600 mil HPs (home passed) localizados em 98 bairros como o Sitio Cercado, Cidade Industrial, Centro, Cajuru, Pinheirinho, Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Tatuquara e Bairro Alto”, informa a empresa.

Investimento

A AXXEL Telecom afirma que está investindo R$ 50 milhões na rede fibra óptica. A parceria com a V.tal incorpora 1,6 milhão de endereços, de acordo com a empresa.

A meta da operadora é chegar até o final de 2023 a 80 das principais cidades da Região Sul “que tenham grande capilaridade e capacidade de ampliação do negócio a curto prazo” e também de alcançar a marca de 100 mil clientes.

Atualmente, a AXXEL Telecom oferece os serviços de internet em Almirante Tamandaré, Araucária, Cascavel, Colombo, Curitiba, Guaratuba, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais, todas no Paraná.

