A TIM anunciou, nesta sexta-feira, 4, planos de serviços móveis que incluem consulta de telemedicina e descontos para aquisição de medicamentos. As ofertas fazem parte da parceria firmada com o Grupo Cartão de Todos.

Disponível inicialmente para clientes no Rio de Janeiro e na Bahia, a novidade prevê que clientes dos planos TIM Pré Top (pré-pago) e TIM Black Empresas (pequenas e médias empresas) tenham uma consulta online por mês sem custo adicional e descontos de até 80% para compra de remédios. O benefício deve ser estendido para os demais estados ao longo de 2023, informou a operadora.

As consultas de telemedicina devem ser realizadas utilizando o aplicativo Tutti Saúde, mediante cadastro do cliente da TIM. Segundo a empresa, no pré-pago, uma consulta online será liberada mensalmente, contanto que o cliente faça uma recarga de pelo menos R$ 15. Para o segmento de pequenas e médias empresas, a linha do usuário precisa estar ativo no momento de uso do serviço.

Os descontos para compras de medicamentos são liberados pelo mesmo aplicativo. O cliente da operadora tem acesso ao cartão virtual Tutti VidaLink, o qual deve ser apresentado em farmácias e drogarias conveniadas para a aquisição de remédios com desconto.

A TIM também informou que a navegação no aplicativo Tutti Saúde, incluindo as consultas online, não é descontada do pacote de dados dos planos contratados.

Assinaturas

A operadora também lançou assinaturas que incrementam a oferta de acesso a serviços de saúde. Neste caso, os pacotes variam de R$ 9,99 a R$ 29,99 por mês e estão disponíveis a clientes de todos os planos móveis (pré-pago, pós-pago, controle e corporativo).

As ofertas incluem, além das consultas de telemedicina e descontos em medicamentos, consultas presenciais médicas e odontológicas a “preços acessíveis” e descontos de até 20% para realização de exames. Os serviços presenciais devem ser feitos nas clínicas da rede AmorSaúde – atualmente, há 36 unidades no Rio de Janeiro e 25 na Bahia.

Entre as assinaturas, há o plano família, que contempla até quatro beneficiários.

“Hoje, existem mais de 165 milhões de pessoas no Brasil sem plano de saúde, o que corresponde a aproximadamente 80% da população total do País. Estamos entregando benefícios muito importantes para qualquer perfil de usuário com essa parceria”, diz Renato Ciuchini, vice-presidente de Novos Negócios e Inovação da TIM.

Em comunicado, a operadora informou que o serviço para os seus clientes será prestado pela Tutti Saúde Conectada, healthtech criada após o Grupo Cartão de Todos adquirir o controle da Virtù Soluções em Saúde, com o objetivo de ampliar a presença em telemedicina e aprimorar a experiência digital B2B2C.