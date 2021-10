Em parceria com a Surf Telecom, Carrefour lança serviço de celular com sua marca

O Carrefour passa a ser a primeira empresa do ramo de varejo de alimentos a contar com seu próprio serviço de comunicação. A empresa anunciou que a partir da segunda quinzena de outubro estará oferecendo o Carrefour Chip que, em breve, deverá se conectar ao programa de fidelidade da marca. Para essa iniciativa, foi fechada uma parceria com a Surf Telecom que ficará responsável por toda a infraestrutura técnica e operacional do serviço.

Os clientes do Carrefour Chip contarão com três tipos de planos que variam de R$ 29,90 a R$ 49,90 e oferecem entre seis e 14 GB de Internet, ligações ilimitadas e utilização de aplicativos sem consumo da franquia mensal (Instagram, Facebook, WhatsApp, Cybercook e app do Carrefour).

“Um bom exemplo da conexão do nosso ecossistema está no fato do oferecimento de condições especiais para os clientes que fizerem a recarga com o cartão Carrefour “, explica Alexandre Gyurkovits, Diretor de Merchant Service do Grupo Carrefour Brasil. Segundo o executivo, a construção dos planos teve como base pesquisas realizadas com clientes da rede.