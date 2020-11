Em fase de concentração, maior desafio será de unificar redes, diz Mob

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Provedor com sede no Ceará, a Mob Telecom reconhece a força do mercado de Gaming e patrocina uma equipe de Free Fire, da segundo divisão, o Mob e-Sport há 10 anos. ”Esse apoio dado ao mundo digital, não só aos gamers, mas a artistas, fortalece nossa marca”, disse o diretor Comercial, de Marketing e Atendimento da empresa, Sayde Bayde.

“A Mob acredita muito nesse mercado inovador”, afirmou Bayde, em sua participação na mesa redonda que discutiu o mercado de games, na INOVAtic 2020, realizada nesta sexta-feira, 27. Ele acredita que nos próximos anos, toda a cadeia de telecom vai olhar para esse mundo dos games e ver que é um potencial para agregar valor as suas marcas.

PUBLICIDADE

Estratégia para 2021

Com crescimento diário de 8 mil acessos por dia em sua rede de varejo, nos 14 estados onde atua, a Mob tem muitos planos de crescimento pela frente. Para 2021, a empresa, que recentemente teve o controle comprado pelo fundo EB Capital, estabeleceu três focos: o crescimento orgânico; o inorgânico, por meio de aquisição de ISPs com a mesma sinergia, e a manutenção do que hoje tem de clientes no mercado B2B, empresas, governo, provedores e grandes operadoras, que antes era o principal foco da empresa.

Quanto à participação no leilão do 5G, Bayde disse que há interesse da empresa e que foi criado um grupo de trabalho para estudar as condições, porque quer ampliar a oferta de serviços a seus clientes.

“Nos próximos anos, as operadoras de telecomunicações vão enfrentar um grande desafio que é a unificação de rede, provocada por um mercado tão aquecido”, avalia Bayde. Ele acredita que essa consolidação vai fazer as operadoras a serem mais criativas para dar conta do desafio, visando também a qualidade das redes, especialmente para os gamers.

PTT

O gerente de Projetos e Desenvolvimento, do Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações (CEPTRO.br), Antonio Moreiras, disse que os PTTs mantidos pelo NIC.br, os IX.br, ainda são mais demandados pelos vídeos, que consomem até 80% do tráfego. “Gamers podem ser grandes consumidores de banda, especialmente quando tem update, mas tem um outro fator de maior interesse desse mercado, que é a latência”, disse.

Segundo ele, hoje no IX.br de São Paulo, várias CDNs, várias empresas especializadas em games estão presentes, como a Amazon, Garena, Microsoft, a Sony. Ou seja, há uma estrutura significativa de servidores de games e que estão conectados naquele PTT.“Seria interessante ter uma distribuição maior, com o tempo, especialmente para Fortaleza, aonde chega um número maior de cabos submarinos”, disse Moreiras.

Ele afirmou que, durante a quarentena, apesar da explosão de consumo de tráfego, não houve gargalos na rede. “O PTT de São Paulo, durante esse período de quarentena, passou a ser o maior do mundo, com picos de tráfego da ordem de 10 Tbps”, disse. A capacidade instalada é de 30, 35 Tbps, adequada para atender essa demanda.

Moreiras disse que no mercado de games há ainda uma baixa adesão ao IPv6, e os fabricantes devem se esforçar mais para lançar produtos com esse novo endereçamento.

A INOVAtic 2020 é uma promoção do Tele.Síntese em parceria com o PontoISP.