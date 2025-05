O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, encerrou nesta sexta-feira, 30 de maio, o Digital BRICS Forum com um chamado à intensificação da cooperação internacional em temas digitais estratégicos. Realizado na sede da agência em Brasília, o evento reuniu representantes governamentais, empresas e instituições de pesquisa dos 11 países que atualmente integram o bloco: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Baigorri destacou a importância de os países unirem esforços para enfrentar desafios como a ampliação da conectividade significativa, o fortalecimento das infraestruturas públicas digitais e a governança sustentável dos recursos espaciais. “Mais do que nunca, precisamos cooperar. E nunca estivemos tão preparados e competentes para melhorar o cenário internacional, atender às nossas necessidades e assegurar nossas soberanias nacionais e autonomias digitais”, afirmou.

Sob a presidência pro tempore brasileira em 2025, o BRICS consolida sua ampliação geopolítica e econômica. O bloco passou a representar cerca de 39% do PIB mundial em paridade de poder de compra (PPP) em 2023 e abrange 48,5% da população global, além de deter mais de 70% das reservas mundiais de terras raras e 43,6% da produção de petróleo, segundo dados da IEA. Em 2024, os países do BRICS responderam por 24% do comércio internacional. A corrente de comércio do Brasil com o grupo somou US$ 210 bilhões no ano, representando 35% do total das trocas comerciais do país, conforme dados do ComexVis.

O evento também contou com uma exposição de tecnologias desenvolvidas no Brasil. Segundo Baigorri, a iniciativa buscou criar pontes entre comércio, pesquisa e empreendedorismo digital entre os países-membros.

A programação do Digital BRICS Forum, realizado na sede da Anatel, abordou ainda temas como a transição digital sustentável, a proteção de dados e o fortalecimento de ecossistemas digitais inclusivos. O encontro reforça o papel do BRICS como fórum de articulação entre países do Sul Global, mesmo sem estrutura formal de secretariado, orçamento próprio ou tratado constitutivo. (Com assessoria de imprensa)