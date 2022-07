Em 2 meses, Vivo comercializa 40 mil assinaturas de plano controle com Dotz

A Vivo anunciou no começo de 2021 extensão da parceria com a empresa de benefícios Dotz. A operadora fechou contrato pelo qual, ao atrair clientes para a parceira, ganha participação acionária nos negócios. Há exatos dois meses a tele iniciou as vendas do Plano Controle Vantagens, uma assinatura móvel de R$ 75 ao mês com 19 GB de franquia de dados e que tem como diferencial o acúmulo de pontos Dotz para troca posterior por benefícios, caso a fatura seja paga em dia.

Segundo a Dotz, a Vivo comercializou 40 mil Planos Controle Vantagens no período.

A empresa afirma ainda que com o plano, a parceria com a Vivo acelerou. A atração de novos clientes dentro da base da operadora cresceu 39,3% em junho de 2022, em relação a junho de 2021.

Além do plano controle exclusivo Dotz, a Vivo já incentivava o uso da plataforma de benefícios entre usuários de pré-pago e controle, permitindo a troca de pontos bonificação de dados.

As adições via plano exclusivo da Vivo, no entanto, ainda são poucas perto da base total da Dotz. Ao todo, a empresa de benefícios encerrou o segundo trimestre de 2022 com 53 milhões de clientes, 6,8% a mais que no mesmo período de 2021.

O acordo entre Vivo e Dotz foi aprofundado em março de 2021, quando a Vivo passou a ter direito de aquisição de fatia minoritária da empresa de benefícios “em caso de atingimento de certas metas”. Pelo acordo, a Vivo se tornou a cliente âncora da Dotz.

Negócios do tipo estão em alta no segmento de telecom. A própria Vivo tem acordo para ser tornar sócia de empresas em outros segmentos, como no de educação. A TIM, operadora rival, também tem iniciativas do tipo, como o acordo para obter participação do C6 Bank conforme atraia clientes de sua base para a fintech.

