EllaLink projeta cabo de 4,3 petabits entre Sines e Lisboa

A EllaLink anunciou nesta semana que pretende construir um novo cabo submarino entre Sines e Lisboa, em Portugal. O chamado sistema Olisipo é um complemento da instalação que tem um ponto em Fortaleza até a Europa, mas possui conectividade independente. A rota será de 110 km com capacidade de 4,3 petabits.

PUBLICIDADE

De acordo com a empresa, o Olisipo foi concebido para ligar todas as landing stations (CSLs) internacionais em Portugal aos principais data centers da região. Desta forma, o novo cabo permitirá ligações às CSLs do Seixal e Sesimbra, além da área de Setúbal.

A estrutura incorpora 288 fibras e será enterrada – método conhecido como ‘full burial strategy’ –, com blindagem completa e proteção extra da costa através do sistema HDD (Horizontal Directional Drilling) em Sines.

Estratégia

De acordo com o diretor da EllaLink no Brasil, Rafael Lozano, a empresa enxerga potencial em Portugal como principal porta de entrada de redes na Europa.

“Igual Fortaleza (CE) é no Brasil, Portugal é um ponto muito estratégico do sistema de rede submarina na Europa, porque está próximo dos quatro continentes, com quatro pontos de ancoragem. O propósito é conectar todos os sistemas, de todos os continentes, em um único hub”, afirmou Lozano ao Tele.Síntese.

O executivo da Ellalink destaca ainda que Portugal também está sendo visada na construção de data centers, a exemplo da Start Campus, que prevê o investimento de 3,5 bilhões na construção de um mega data center em Sines, com capacidade total de 450 Megawatts (MW).

Neste momento, a empresa está negociando parcerias para a construção. A previsão é de funcionamento em 2024.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE