EllaLink fecha parceria com IP Telecom para conectar empresas brasileiras à Europa

A IP Telecom deseja oferecer serviços para que ISPs no Norte e Nordeste do Brasil façam a conexão entre as regiões do cabo da EllaLink a fim de viabilizar transmissão conteúdo dos servidores europeus

A EllaLink fechou uma parceria com a empresa de soluções em tecnologia, IP Telecom, para viabilizar conexões de corporações no Brasil ao ecossistema de transporte e trânsito IP na Europa. O público alvo da recém-chegada são ISPs (Internet Service Provider) que possam fazer a conexão entre Brasil e Europa.

“Nosso objetivo é disponibilizar a rede de fibra óptica, que suporta a transmissão de grande quantidade de dados com baixa latência, para que a IP Telecom estimule empresas brasileiras a investir em conectividade internacional, trazendo diretamente os conteúdos asiáticos e europeus”, afirma o gerente de Brasil da EllaLink, Rafael Lozano.

Fundada nos Estados Unidos, a IP Telecom pretende aproveitar os hubs de conexão da EllaLink entre Europa e Brasil por meio de um modelo de negócios B2B. A transmissão de dados no cabo se estende de Sines a Lisboa, Madri e Marselha, do lado europeu. No Brasil, o cabo cobre Fortaleza (Ceará) para São Paulo e Rio de Janeiro.

Inaugurado em junho, o cabo da EllaLink dispõe de 100 Tbps nas fibras entre Fortaleza e Sines. A infraestrutura teve investimento de R$ 1 bilhão para a construção de uma rota Brasil-Europa que não precisasse passar pelos Estados Unidos. Com isso, a ideia era reduzir a latência em 50% na comunicação entre os dois continentes com o intuito de beneficiar negócios digitais.

Serviços prestados pela IP Telecom

A IP Telecom deseja conquistar para sua base de clientes os ISPs que atuam nas regiões Norte e Nordeste. As operadoras precisam estar interessadas em fazer a conexão Nordeste e Europa.

A companhia oferece dois modelos de serviço. No primeiro deles, chamado de Trânsito IP, a IP Telecom fornece acesso aos principais servidores de conteúdo espalhados pela Europa. O outro modelo é o de Transporte, por meio do qual o cliente paga para utilizar parte da capacidade do cabo EllaLink. Mas precisará investir em equipamento no data center da Europa para conectar a empresa que tem o conteúdo com a rede da EllaLink.

A IP Telecom inaugurou dois novos POPs (Pontos de Presença), nas capitais Fortaleza e Madri. O objetivo é oferecer conectividade à capital espanhola com rede de multisserviços de latência de 70 ms. Essa nova tecnologia auxiliará aplicações como link dedicado, telefonia voip e SMS corporativo. (Com assessoria de imprensa)

