EllaLink e BSO conectam bolsas de valores entre Europa e América Latina

As empresas lançaram um cabo submarino entre as duas regiões em junho deste ano, sendo a BSO responsável pela conectividade e infraestrutura da fibra

A EllaLink, plataforma óptica com conexão direta entre a Europa e a América Latina, e a BSO, provedora de infraestrutura e conectividade, tem planos de desenvolver os mercados financeiros entre as duas regiões para comercializar serviços de baixa latência.

A BSO fez parceria com a EllaLink em um nível estratégico para implementar a conectividade e infraestrutura de latência necessária para que empresas de comércio do mundo todo acessem as bolsas latino-americanas e capitalizem as oportunidades que elas oferecem. Essas novas rotas abrirão possibilidades para firmas de negociação proprietárias, bancos de capital e fundos de hedge.

“Estamos orgulhosos de ser o fornecedor preferencial da EllaLink no setor de mercado de capitais”, afirmou Michael Ourabah, CEO da BSO. (Com assessoria de imprensa)