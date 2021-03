EllaLink conclui instalação marinha do cabo que liga Brasil à Europa

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A EllaLink anunciou hoje, 11, que concluiu com sucesso a instalação marítima do sistema de cabos transatlânticos de entre a Europa e a América Latina. Para a próxima etapa do projeto, a operadora contratou a Infinera para iluminar a rede.

A ativação do cabo usará a tecnologia ICE6 800G, suportando mais de 100 terabits entre Portugal e Brasil. Além disso, a rede suportará um link de 30 Tbps de Portugal à Madeira, com uma rota adicional de 40 Tbps entre Portugal e Marrocos no futuro.

PUBLICIDADE

A EllaLink também planeja usar o ICE6 para reforçar a capacidade em sua rede terrestre de longa distância entre Sines, Lisboa, Madrid e Marselha. Haverá futuras expansões do cabo para a Guiana Francesa, Mauritânia, Ilhas Canárias e Marrocos.

O cabo era planejado desde o começo da década passada, como forma de permitir um fluxo direto de dados entre Brasil e Europa, sem passagem por servidores dos Estados Unidos. O governo brasileiro contribuiu para a idealização do projeto, e pretendia participar por meio da Telebras. Mas desistiu no meio do caminho, por falta de recursos.

Com isso, a iniciativa passou a ser 100% privada e europeia. O cabo usará landing stations da Telxius, empresa do Grupo Telefónica, no Brasil.