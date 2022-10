Eletronet supera 1Tb em tráfego de dados

Eletronet diz, sem detalhes, que vai ampliar quantidade de PIX aos quais tem acesso ainda este ano. Operadora está presente em 25 pontos de troca de tráfego no mundo, a maioria no Brasil.

A Eletronet, fornecedora de serviços de telecomunicações de alta capacidade e conectividade IP por rede de fibra óptica, atingiu a marca de 1Tb em tráfego de dados circulando por sua estrutura de rede, presente em 18 estados brasileiros.

Com presença em 25 PIXs (Ponto de Interconexão de Rede), 17 no Brasil e outros 8 ao redor do mundo, a Eletronet prevê aumentar essa capilaridade ainda em 2022 com a entrada em novos pontos de conexão, em diferentes regiões.

Neste momento, a operadora tem 17 mil km de fibra óptica em um backbone que usa de forma compartilhada as torres de eletricidade de estatais como Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf (concessão renovada em 2020 por mais 20 anos). Ali, tem cabos OPGW.

O cabo OPGW tem a função de ser o para-raios das linhas de transmissão de energia e serve como canal de comunicação por meio de seu núcleo de fibra óptica. Instalado em linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão, o OPGW não sofre com problemas de vandalismo, é mais resistente e raramente apresenta falhas ou rompimentos – embora eles ocorram ocasionalmente. Também é imune a interferências eletromagnéticas e meteorológicas, como ventos, chuvas e gelo.

Segundo o gerente de produtos da Eletronet, Célio Mello, o volume de 1Tb é expressivo. “Estamos levando a transformação digital a localidades onde, muitas vezes, há menos pessoas do que em um grande prédio na cidade de São Paulo – a capital paulista contabiliza um tráfego de dados em torno de 15Tb”, opina.

O PIX – Ponto de Troca de Tráfego (PTT) ou Internet Exchange (IX) – é um ambiente onde provedores de internet, operadoras e fornecedoras de conteúdos trocam tráfego de internet diretamente, permitindo a diminuição de latência, melhoria da qualidade e otimização do desempenho do roteamento dos dados. Os clientes da Eletronet têm acesso a todas as rotas (full routing) e podem acessar qualquer PIX onde a operadora está presente, diz. (Com assessoria de imprensa)

