Eletronet inaugura mais quatro PIXs no Brasil

A Eletronet anunciou hoje, 21, a inauguração de mais quatro Pontos de Interconexão (PIX) no Brasil em 2021. Eles estão localizados nas cidades de Teresina (PI), Maceió (AL), Goiânia (GO) e Florianópolis (SC). Ainda este ano, a companhia pretende ativar mais três PIX nas cidades de Recife (PE), Aracaju (SE) e Campina Grande (PB).

Com isso, a Eletronet passará a operar em 17 PIXs no Brasil e 26 no mundo, sendo a operadora brasileira com maior número de PIXs, segundo nota da assessoria. A ampliação da presença nos PIXs faz parte do projeto de conectividade da rede IP Eletronet. “Entendemos que o valor da rede IP e da internet é tão maior quanto mais conectada ela for”, disse Célio Mello, gerente de produto da Eletronet.

Um dos principais benefícios do PIX é o aumento da fluidez do tráfego pela rede. Como os conteúdos presentes nos PIXs passam a estar disponíveis não há necessidade de navegar a grandes distâncias e estabelecer múltiplas conexões.

Atualmente, a Eletronet está presente em São Paulo (EQX-IX e Nic.Br), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RG), Curitiba (PR), Campinas (SP), Goiânia (GO), Salvador (BA), Maceió (AL), Natal (RN), Teresina (PI) e Florianópolis (SC). Os quatro primeiros pertencem a Eletronet, enquanto nos demais atua como participante. Os clientes podem acessar sem restrição qualquer PIXs onde estão presentes. (Com assessoria de imprensa)