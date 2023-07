A Eletronet ativou o IX de Belo Horizonte ampliando o seu leque de operação e a oferta de produtos na região. Com a expansão da rede, a empresa marca presença em 27 Pontos de Interconexão pelo Brasil e pelo mundo.

A ativação do IX em Belo Horizonte irá atender, principalmente, os provedores da região. Porém, provedores de todo o Brasil que tenham interesse em trocar tráfego e acessar conteúdos presentes no IX também vão se beneficiar com a conexão. Desta forma, clientes da Eletronet distribuídos pelo Brasil contarão com conectividade diferenciada por meio de peering com os participantes do ponto de troca de tráfego de Belo Horizonte.

Eletronet ativa ponto de troca de tráfego em Belo Horizonte

O PIX de Belo Horizonte é um IX com grande relevância no Brasil, pois conta com 102 participantes e mais de 30 Gbps de tráfego. Neste cenário, a Eletronet procura trazer novos participantes com a proposta de fazer o tráfego crescer ainda mais, como fez nos outros pontos com os quais se conectou recentemente.

A Eletronet já está presente em Belo Horizonte com 3 POPs na região metropolitana (Barreiro, Taquaril e Itambé), além de ter outros 29 POPs distribuídos no estado de Minas Gerais.

Mais participação nos PIXs

Atualmente a Eletronet opera em 27 IXs, sendo 19 nacionais (com cinco próprios e participação em outros 14, conectada diretamente ao IX central) e oito internacionais. A operadora ainda conta com 166 POPs interligados em sua rede própria de fibra óptica.

Como diferencial, a Eletronet disponibiliza na modalidade Full IP, todas as rotas (full routing) para os clientes acessarem sem restrição, em qualquer um dos IXs onde estão presentes. Eles passam a ter as mesmas vantagens de quem está localizado em regiões centrais e com acesso abundante, como ocorre nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Em abril, a Eletronet lançou o IP MultiPop, solução destinada a provedores de serviços de internet (ISPs) e operadoras que contam com mais de 20 mil assinantes ou cujo tráfego IP ultrapasse 10 GB. O serviço pode ser usado como alternativa de backup ou como ferramenta para otimização de gestão de tráfego.