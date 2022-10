Elea Digital quer expandir capacidade de novo data center em Porto Alegre

A Elea Digital anunciou, nesta sexta-feira, 14, que pretende ampliar a capacidade de seu novo data center em Porto Alegre (RS). O desenvolvimento será a partir da instalação comprada da Tim em agosto.

PUBLICIDADE

Segundo o presidente da plataforma, Alessandro Lombardi (foto acima), “hoje, o data center conta com um espaço de 4mil m², com 1,2 MW de potência instalada + 5MW de potencial de expansão, além de ser potencial ponto de aterragem de cabos submarinos, capazes de conectar o Brasil aos Estados Unidos, Uruguai e Argentina”.

A estrutura negociada com a TIM faz parte das unidades que armazenavam os serviços de TI da operadora, migrados totalmente para a nuvem.

Com o novo empreendimento, a Elea Digital está presente em cinco capitais. Além de Porto Alegre, a empresa atua me Curitiba (CTA1), São Paulo (SPO1), Brasília (BSB1 e BSB2) e Rio de Janeiro (RJO1).

Plano de extensão

Antes do negócio com a TIM, a Elea Digital arrematou por R$ 325 milhões os data centers da Oi no leilão judicial ocorrido em 2020.

A empresa tem por trás a instituição financeira Piemonte Holding, que nos últimos cinco anos comprou também data centers da Dell e da Globo.

Em março deste ano, a Elea Digital anunciou parceria com a Vertiv – um provedor global de infraestrutura digital crítica e soluções de continuidade – para entregar serviços de Edge Data Center no Brasil.

A Vertiv entrou com serviços de operação e manutenção para os data centers da Elea Digital localizados nas principais áreas metropolitanas. A colaboração entre as empresas faz parte da estratégia mútua de manter as taxas de crescimento de mercado com ampla presença geográfica.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE