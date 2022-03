Elea Digital e Vertiv anunciam aliança estratégica em serviços edge

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Elea Digital e Vertiv anunciam parceria para entregar serviços de Edge Data Center no Brasil. A Vertiv, um provedor global de infraestrutura digital crítica e soluções de continuidade, fornecerá serviços de operação e manutenção para os data centers da Elea Digital localizados nas principais áreas metropolitanas, incluindo Porto Alegre, Curitiba e Brasília.

Os técnicos locais da Vertiv fornecerão suporte para esse primeiro contrato de serviços de ponta no Brasil. Através dessa parceria, a empresa ganhará um mercado maior e mais amplo para dar suporte ao crescimento da indústria brasileira de data center. Essa parceria entre a Elea Digital e a Vertiv visa manter as taxas de crescimento de mercado com uma presença geográfica em todo o continente.

O objetivo da Elea é acelerar a padronização de sua plataforma de data center presente em multilocalidades e, ao mesmo tempo, garantir aos seus clientes de colocation serviços seguros e alinhados às melhores práticas globais. A parceria com a Vertiv traz credibilidade para o gerenciamento automatizado e em tempo real das principais infraestruturas da plataforma. Um conjunto de aplicativos de software garantirá a eficiência energética e controle de custos dos seis data centers da Elea Digital.

“Estamos empolgados para começar a trabalhar com a Elea Digital em ofertas de serviços para data centers de ponta no Brasil. Nosso objetivo é levar a experiência da Vertiv e da Elea Digital para mercados metropolitanos menos desenvolvidos, mas com alta demanda”, disse Rafael Garrido, vice-presidente de Vertiv América Latina.

“A aliança estratégica com a Vertiv mostra nosso compromisso e entusiasmo com o atendimento ao cliente, pois continuamos a fazer o nosso melhor para garantir que nossa infraestrutura crítica seja mantida igualmente segura, a quilômetros de distância da região central de nuvem de São Paulo”, conclui Alessandro Lombardi, presidente da empresa Elea Digital. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE