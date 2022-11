Eixo SP implanta conectividade WiFi em 1,2 mil Km de rodovias

Montadora chinesa produz veículos elétricos no país e busca conectividade para os carros autônomos do futuro.

A montadora BYD fechou uma parceria com a concessionária Eixo SP para testar a conectividade de carros inteligentes na autoestrada. Segundo a concessionária de rodovias, toda a área administrada pela empresa recebeu equipamentos.

PUBLICIDADE

Foram instalados 1.964 pontos de transmissão de rede WiFi ao longo de 1,2 mil quilômetros, que passam por 64 municípios. O objetivo dessa operação é viabilizar a conexão de carros inteligentes.

Os testes com a BYD aconteceram em apenas um trecho da rodovia Whashington Luís, na região de São Carlos. E, segundo as empresas, demonstraram viabilidade de transmissão de streaming de vídeo, aplicativos de navegação GPS, captação de imagens em 360 graus com o veículo em movimento, transmitidos em tempo real por oito câmeras embarcadas no veículo, tudo simultaneamente.

“Foi uma parceria muito proveitosa que nos deu uma dimensão da capacidade de nossa rede, que compõe o maior corredor conectado da América Latina, em um sistema que iremos adotar em um futuro próximo. Hoje o usuário já utiliza esse sinal para obter informações e acesso aos serviços da Eixo SP, mas em breve veículos e viajantes conectados serão uma realidade”, afirma Sergio Santillan, diretor-presidente da concessionária.

O acesso dos usuários via smartphone se limita aos serviços digitais da concessionária de rodovias. Ele entra pelo navegador ou pelo aplicativo da Eixo SP no canal de atendimento que se conecta com a central operacional, por mensagem de voz, chamada de vídeo ou ligação. Outras funções ainda não têm previsão de liberação, diz a empresa.

A Eixo SP disse que ainda não definiu um modelo de negócio para explorar a rede comercialmente. No momento, a solução existe para o contato com usuários no atendimento de chamadas de emergência, como guincho e resgate, ou informações sobre rotas e serviços.

*Ettory Jacob é estagiário do Tele.Síntese. Este texto foi produzido com supervisão de Rafael Bucco.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE