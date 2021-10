Edward Snowden: “Precisamos de ferramentas que não possam ser violadas”

A Global Encryption Coalition, coalizão internacional com mais de 200 membros ao redor do mundo, celebra nesta quinta, 21, o Global Encryption Day, ou Dia Global da Criptografia. Para marcar a data, a entidade convidou Edward Snowden para um debate.

O ex-agente da NSA (Agência de Segurança Nacional dos EUA), que recentemente voltou às manchetes com a frase “If you weaken cryptography, people will die” (se você enfraquecer a criptografia, pessoas morrerão, na tradução), participou do evento frente a representantes de órgãos ligados à internet de várias partes do mundo, e reforçou seu conceito já exposto na recente frase acima. “Precisamos de ferramentas que não sejam violadas”, falou.

O Dia Global da Criptografia é celebrado pela primeira vez em 2021, em um momento no qual diversos países, inclusive o Brasil, debatem mudanças legislativas que podem enfraquecer a criptografia.

Campanha

Junto à data, a Global Encryption Coalition lançou a campanha Make the Switch (Vire a Chave), em que faz um apelo para que usuários e empresas passem a usar plataformas que utilizem a criptografia de ponta a ponta. Também pede a governos que passem a adotar políticas que protejam e defendam a criptografia forte.

Com isso, entidades brasileiras questionaram Snowden sobre como promover a criptografia com um governo que é, por si só, uma ameaça à segurança nacional. Ele ampliou a questão e disse que não só o governo brasileiro, mas também outros, que atuem de forma similar, precisam ser questionados.

Ele reforçou o que tem dito, que governos em todo o mundo estão tentando enfraquecer a criptografia, solicitando que as plataformas criem ‘backdoors’, ou portas de acesso, para o policiamento.

“Você não percebe que precisa de privacidade até que seja tarde demais”, falou Snowden.

“A privacidade é individual, mas também é coletiva. A privacidade e a criptografia não podem proteger ninguém a menos que proteja a todos”, continuou.

“É uma questão de privacidade? Trata-se de privacidade ou de poder? Privacidade é poder”, concluiu Snowden.