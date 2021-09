Eduardo Ricotta participará do conselho de administração da Highline

A Highline do Brasil, provedor com mais de 5.000 pontos de infraestrutura compartilhada no Brasil, onde as operadoras de telefonia celular instalam seus equipamentos, informou hoje, 23, ao mercado a nomeação de Eduardo Ricotta para compor o seu conselho de administração.

Ricotta, que é Presidente da Vestas para a América Latina, líder global na produção de turbinas eólicas, tem longa atuação na área de telecomunicações. Trabalhou por 27 anos na Ericsson, em posições de liderança no Brasil e no exterior, e foi um dos pioneiros no desenvolvimento de soluções baseadas na tecnologia 5G.

Na opinião de Fernando Viotti, CEO da Highline do Brasil, a entrada do executivo no conselho, reforça o compromisso da Highline em ser o melhor provedor neutro de infraestrutura compartilhada para o setor de telecomunicações no Brasil.

“Queremos impulsionar a conectividade e democratizar o uso dos serviços digitais no país”, afirmou Viotti. “A chegada do Ricotta ao nosso conselho de administração confirma nosso apetite e compromisso de longo prazo em levar as melhores soluções aos nossos clientes.”

Para Eduardo Ricotta o Brasil já está pronto para a adoção massiva do 5G. “Ao longo da minha carreira profissional eu trabalhei incessantemente para viabilizar essa tecnologia, que vai transformar o acesso a diversas aplicações, no campo e na cidade. Estou muito feliz em participar do conselho de administração da Highline, especialmente no momento em que o governo brasileiro trabalha no edital de leilão da banda 5G.”