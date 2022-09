A tecnologia 5G do celular terá um papel relevante na educação em alguns anos, afirma Marcos Ferrari. Entre as aplicações, poderão ser ministradas, por exemplo, aulas com hologramas e realidade aumentada. “Haverá uma absorção cognitiva muito maior, quando as crianças poderão estudar o corpo humano a partir de hologramas com modelos 3D”, afirma o executivo.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE