Edital para projetos de inovação de AI será lançado pelo Mcti

Edital para projetos de inovação de Inteligência Artificial (IA) em startups será lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) nesta quarta-feira, 23, em Ribeirão Preto (SP), nas linhas temáticas: Agro, Saúde, Indústria, Cidades Inteligentes e Turismo. Ao todo serão R$ 80 milhões em recursos de subvenção econômica, que não precisam ser devolvidos ao Governo Federal.

O recurso será concedido por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP/MCTI), empresa pública vinculada ao ministério. O dinheiro é oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Serão distribuídos R$ 20 milhões para cada área temática do Edital.

Podem participar empresas brasileiras, individualmente ou em conjunto com outras empresas nacionais. O objetivo é promover a parceria entre startups, empresas e demais instituições para desenvolvimento tecnológico em Inteligência Artificial. O prazo de execução do projeto deverá ser de até três anos, prorrogável, justificadamente, a critério da FINEP/MCTI. As inscrições seguem até junho de 2022 no portal da Financiadora: http://www.finep.gov.br

Novo edital

Em 2020, a FINEP/MCTI lançou edital de subvenção econômica, no valor de R$ 50 milhões, para apoio à projetos de inovação envolvendo tecnologias 4.0. O MCTI selecionou, por meio de edital com a Fapesp e o CGI.Br, seis centros de inteligência artificial que vão receber até R$ 60 milhões em 5 anos.

Já o programa IA² MCTI apoia projetos de pesquisa e desenvolvimento orientados ao desenvolvimento de soluções em Inteligência Artificial. O programa possui abrangência nacional e cria importante oportunidade para apoiar investimentos em projetos de P&D, orçados em até R$ 500 mil. O Programa selecionou 100 projetos, entre os 736 inscritos, para pré-aceleração que receberam mentoria e suporte técnico das ICTs e das aceleradoras com experiência aplicada em IA já cadastradas. Na sequência, foram escolhidas 31 startups que receberam investimento tanto das ICTs como das aceleradoras.

Atualmente 31 startups estão sendo aceleradas e desenvolvendo seus projetos em IA, para que possam se conectar com Empresas Âncora. Como exemplo de sucesso, uma das startups participantes que recebeu R$ 250 mil em investimentos do programa conseguiu captar mais R$ 3 milhões e foi adquirida por R$ 20 milhões, o que demonstra a alta capacidade do IA² MCTI de atrair investimentos privados e gerar nota fiscal. (Com assessoria de imprensa)

