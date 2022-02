Edge 30, da Motorola, chega ao país por R$ 6.499

Memória de 12 GB RAM, 256 GB de armazenamento interno, câmera tripla com 50MP, sensor de selfie com 60MP e vídeos em 8k são alguns dos recursos do aparelho, que usa processador Snapdragon RF X65, da Qualcomm

Memória de 12 GB RAM, 256 GB de armazenamento interno, câmera tripla com 50MP, sensor de selfie com 60MP e vídeos em 8k são alguns dos recursos do Edge 30 Pro, que a Motorola lança no país. O smartphone chega com o preço de R$ 6.499.

Com processador Snapdragon RF X65, da Qualcomm, o aparelho se conecta à rede 5G com “velocidades ultrarrápidas”, promete o fabricante. E, para aproveitar o novo espectro Wi-Fi de 6 GHz, o aparelho se conecta a velocidades de Gigabit/s ainda mais rápidas por meio do Wi-Fi 6E, mas isso exige um roteador compatível com Wi-Fi 6E, vendido separadamente, e um plano que pode variar conforme a localização.

PUBLICIDADE

O novo Edge vem equipado com uma tela de 6,7″ OLED HDR10+, taxa de atualização de 144 Hz, taxa de amostragem de toque de 360 Hz com baixa latência, tecnologia de 10 bits e certificado HDR10+.

O aparelho conta com um sensor híbrido de 50 MP ultra-wide e macro. O sensor ultra-wide aumenta o brilho e nitidez de fotos tiradas em ambientes mais escuros. Já o modo macro integrado permite aproximar o objeto quatro vezes mais do que uma lente padrão — com proximidade de até 2,5 cm para capturar detalhes da gastronomia, arte, natureza etc.

É compatível com o sistema Ready For, com e sem fio, que amplia o poder do smartphone para telas maiores, ideal para o mundo híbrido de hoje.

Com o Ready For, é possível jogar games mobile e receber videochamadas na tela da TV, expandir sua área de trabalho para projetar aplicativos do celular no monitor ou usar o smartphone como um mouse ou uma webcam.

O Ready For PC chega com atualizações. O novo assistente funciona tanto no Windows 10 como no Windows 11, com acesso a dois sistemas operacionais em uma tela e transferência de arquivos entre dispositivos conectados.

Gamers

Para os gamers, o Motorola Edge 30 Pro traz o arsenal completo do Snapdragon Elite Gaming. Graças à GPU Qualcomm Adreno, o novo membro da família Edge é 30% mais potente e 25% mais eficiente do que a geração anterior. O processador Snapdragon 8 Gen 1 otimiza o desempenho dos apps e aumenta a duração da bateria.

Por falar em bateria, o aparelho vem com uma de 4800 mAh e o novo carregador TurboPower 68 W. Na prática, ele é mais potente que um carregador convencional de notebook, diz a Motorola.

Já incluso na caixa, ele permite carregar mais de 50% da bateria em 15 minutos (9). O aparelho também suporta carregamento wireless TurboPower de 15W, além de permitir compartilhar a carga com outros dispositivos.

Design

O Motorola Edge 30 Pro foi construído com vidro fosco acetinado 3D de alta qualidade, que brilha com toques de cor. A moldura envolve as bordas do dispositivo, combinando com o vidro frontal e traseiro. O sensor de impressão digital é curvo para combinar com as bordas do dispositivo, e tem desbloqueio instantâneo.

Seguindo a tradição da Motorola, empresa que no início deste mês lançou o celular G41, o novo aparelho roda uma versão pura do Android 12 sem camadas de software desnecessárias nem aplicativos duplicados. Com o My UX, os usuários podem controlar seu smartphone com gestos simples, customizar suas configurações de entretenimento, e criar um look único.

O smartphone está disponível no Brasil nas cores azul e branco, com memória de 12 GB RAM e 256 GB de armazenamento interno. Custa R$ 6.499. O produto vem com a novidade da garantia de 2 anos.

Além disso, na compra do smartphone, os clientes ganharão um par de fones de ouvido bluetooth Moto Buds 100 e um carregador wireless de 10 W. A promoção é válida até o dia 31 de março de 2022, em todos os canais.

PUBLICIDADE