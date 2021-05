EBC inaugura uso da banda estendida FM

Com isso começa a ocupação da faixa, liberada para a migração das rádios AM para o FM

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) começou a transmitir hoje, 7, seu sinal de rádio na frequência de 87,1 FM nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife. Com isso, inaugura no país a chamada banda estendida FM, que vai dos 76 MHz aos 88 MHz, depois disso tem início a faixa FM comum, que termina nos 108 MHz.

A nova faixa deverá acomodar rádios AM que aguardam espaço no FM para concluir o processo de digitalização do segmento iniciado ainda em 2013, no governo Dilma Rousseff. Muitas rádios já migraram para frequências que estavam livres, mas ainda existem 1,6 mil requisições que precisam ser acomodadas, conforme o Ministério das Comunicações. Estas deverão ir para a faixa estendida, que acomoda 60 canais de rádio.

PUBLICIDADE

A previsão de Maxmiliano Martinhão, secretário de radiodifusão do Minicom, é concluir as autorizações até dezembro de 2022.

Segundo eles, dez emissoras em sete capitais já estão prontas para migrar para a banda estendida FM e iniciarão os transmissores nas novas frequências já no começo deste mês. São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e Recife serão as primeiras a testar as novas variações de espectro da banda estendida.

O secretário afirma também que a medida não significa o fim do AM, que seguirá em uso no país. Mas vai resolver interferências que essas rádios enfrentam nos grandes centros urbanos. A migração das AMs para FM também não afetará, diz, o funcionamento de rádios comunitárias com licença de funcionamento em dia.

Equipamentos

Desde 2019 os fabricantes de rádios do país precisam produzir equipamentos capazes de sintonizar a banda estendida do FM. Em 2017 o então ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações editou portaria com a determinação, que vale para qualquer eletrônico que sintonize FM – sejam rádios para carros, sejam aqueles presentes em smartphones.

A Motorola, por exemplo, avisou nesta semana que está em conformidade com a determinação. A empresa tem 23 smartphones que sintonizam rádio e captam a banda estendida. São eles:

moto g30

moto g10

moto g 5g plus

moto g 5g

moto g9 power

moto g9 play

moto e7 plus

motorola one fusion+

motorola one fusion

motorola edge

moto g8 power

moto g8

motorola one hyper

moto g8 plus

motorola one macro

moto g8 play

motorola one zoom

motorola one action

motorola one vision

moto g7 plus

moto g7

moto g7 power

moto g7 play

(Com informações da Agência Brasil)