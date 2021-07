EB Capital assume controle da Wirelink

O fundo EB Capital adquiriu o controle da Wirelink, empresa do Ceará com mais de 35 mil kms de rede de fibra óptica. Com isso, o fundo fortalece sua participação no Nordeste, onde já comprou a MOB Telecom.

A Wirelink tem forte presença no mercado B2B, sendo provedora de produtos e soluções para os mercados de ISPs, corporativo, operadoras e governo. A empresa diz que possui uma rede genuinamente neutra, com 25 anos de mercado.

A operadora tem atuação em 360 cidades, localizadas em 16 estados, contemplando quatro regiões do país, com exceção do Sul.

A compra é mais um movimento de consolidação do mercado de ISPs. Em maio o fundo de investimento adquiriu a Vip Br Telecom, provedor da cidade de Mauá, interior de São Paulo. Com isso, o portfólio da EB Capital inclui: Sumicity, Mob Telecom, BR Supply, Loja do Mecânico, ESSA, Enferminas, Vip Br Telecom e, agora, Wirelink.