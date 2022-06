EAF vai usar a marca Siga Antenado. Campanha começa com site na internet.

A EAF já criou portal com o nome Siga Antenado, onde reúne orientações para os beneficiários inscritos no Cadastro Único federal e que terão direito aos kits de sintonia de TVRO em banda Ku.

A EAF, entidade criada pelas operadoras que arremataram o espectro de 3,5 GHz no leilão do 5G, vai usar a marca Siga Antenado. O nome fantasia vai estampar as comunicações e já aponta para o site criado para tirar dúvidas da população.

No site já estão disponíveis informações para a população sobre as mudanças de equipamentos necessárias para a desocupação da faixa de 3,5 GHz, essenciais para o início do processo de implementação do 5G no Brasil pelas operadoras de telecomunicações.

O site da Siga Antenado entrou no ar ontem, 6, e concentra, em um único local, as informações necessárias sobre o agendamento para a instalação dos novos e mais modernos equipamentos.

A campanha de comunicação irá informar a população sobre a necessidade de migração das antenas parabólicas, chamadas de TVRO (Television Receive-Only), da Banda C para a Banda Ku. A mudança para equipamentos mais modernos vai oferecer benefícios para os usuários como uma maior qualidade de sinal, imagem e som.

O site traz também informações para que as famílias beneficiárias de programas sociais do Governo Federal (Cadastro Único) tenham acesso as orientações para o recebimento e instalação gratuitas dos Kits receptores de sinais de TV na Banda Ku.

O CEO da EAF – Siga Antenado, Leandro Guerra, lembra que o projeto promove o acesso à informação para toda a sociedade sobre a necessidade e a importância das mudanças e espera o engajamento de todos os envolvidos no processo.

“É fundamental a participação e a mobilização da população e das empresas do setor para a agilidade do processo de migração, mitigação e distribuição dos equipamentos. A Siga Antenado segue em contato com o mercado e estará preparada para efetuar as instalações e cumprir os prazos estabelecidos pela Anatel. Nossa meta é acelerar a abertura do caminho para a chegada do 5G no país”, disse.

Na próxima reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI), marcada para o dia 15 de junho, a EAF apresentará uma proposta de cronograma para a desocupação da faixa nas capitais brasileiras.

A desocupação, prevista para ser concluída até o final de junho, foi prorrogada até o final de agosto devido à carência de equipamentos para evitar interferências em serviços profissionais de satélite. (Com assessoria de imprensa)

