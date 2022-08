EAF lança RFPs para rede do governo e infovia do Norte Conectado

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Projetos da entidade fazem parte das obrigações firmadas no leilão do 5G. CEO comentou cronograma em live realizada pelo Tele.Síntese.

O CEO da Entidade Administradora da Faixa (EAF), Leandro Guerra, afirmou, nesta segunda-feira, 15, que as RFPs (request for proposal) para o Norte Conectado e rede privativa do governo federal estão avançando. O tema foi discutido em live do Tele.Síntese, realizada nesta tarde.

A rede privativa para o governo é composta por conexão móvel em Brasília além de banda larga em cada capital. A ideia é que a estrutura seja “complementar” e garanta alta segurança no tráfego de dados.

“Estamos soltando a RFP agora com relação à rede de governo, iniciando o processo”, contou Guerra. Todas as deliberações passarão pelo aval do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

A expectativa é de iniciar obras em 2023. “Estamos contratando uma consultoria que vai nos dar suporte para detalhar as especificações técnicas, para daí contratar as redes. Imagino que deva acontecer a partir do ano que vem o início da aquisição dos equipamentos, seja para rede móvel seja para rede fixa”, disse Guerra.

Norte Conectado

Para o projeto de conectividade da Amazônia, Guerra afirma que o processo “está mais avançado”.

“Já soltamos recentemente um RFP pro mercado para contratar uma consultoria que vai desenvolver serviço de engenharia, o Estudo de Viabilidade de Rota. É um trabalho que tem que ser feito fisicamente nas rotas que essa fibra vai percorrer no Norte, isso vai ser um trabalho de alguns meses”, conta o CEO.

O desafio, lembro, está em definir onde nos leitos rios amazonenses os cabos devem ser instalados para funcionar corretamente e dar menos manutenção. As empresas contratadas farão um mapeamento do leito dos rios, e com base nessas informações vão dizer onde os cabos da infovia podem passar. Após esta etapa, será lançada outra RFP para a aquisição da infraestrutura a ser instalada.

