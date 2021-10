Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Lei do SeAC (Lei de TV paga) e sua política de cotas teve mais acertos do que erros, na avaliação de Cícero Aragon, diretor presidente da Box Brasil. Segundo ele, nesses 10 anos a sua empresa transmitiu 200 mil horas e 23 mil conteúdos brasileiros independentes. Mas ele reconhece que agora é preciso realinhar a política e sintonizar o setor com o futuro.