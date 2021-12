E-health avança com apoio das TICs

A digitalização no setor, e-health, telemedicina, Inteligência Artificial, a expectativa com 5G são assuntos em debate no 5×5 Tec Summit, que acontece online no dia 07 de dezembro.

A mais recente pesquisa TIC Saúde 2021 (https://cetic.br/pt/pesquisa/saude/indicadores/) reitera o avanço da informatização dos estabelecimentos de Saúde, conhecido como e-health, em todo o país e destaca também o crescimento da adoção de Internet no setor público no período marcado pelo avanço da COVID-19. As Unidades Básicas de Saúde, responsáveis pela entrada da população ao SUS, também tiveram avanços, impulsionados pela necessidade de digitalização das informações em função do cenário da pandemia.

A digitalização está revolucionando a gestão da Saúde no Brasil, beneficiando o atendimento aos pacientes de maneiras inovadoras e criando oportunidades para novos modelos de negócios e facilitando o acesso aos serviços por meio de aplicativos móveis, incluindo a telemedicina, que teve um aumento significativo durante a candidemia, em função dos distanciamento social necessário neste período.

Esta evolução na e-health terá um dia inteiro de debates, no dia 7 de dezembro, no 5×5 Tec Summit, que contará com um painel com a participação dos especialistas Leandro Sanches, arquiteto de soluções da Red Hat Brasil; Luciano Alves, CEO da Zabbix LatAm; e Vanessa Gordilho, diretora-geral da Qsaúde, que poderão contribuir com um balanço do setor no período da pandemia e sinalizar os próximos passos para a melhoria do atendimento à população como as tecnologias poderão contribuir com isso.

A telemedicina e seus avanços no atendimento à população serão debatidos por Caio Soares, vice-presidente da Saúde Digital Brasil; Flávio R. Marques, gerente de Engenharia de Aplicação – Furukawa Electric LatAm; e Fernando Paiva, Cofounder da Dr.Kids / Nephro Tech.





Inteligência Artificial na Área da Saúde – A tecnologia pode otimizar o diagnóstico de pacientes, o tratamento, e até no desenvolvimento de medicamentos e a própria OMS – Organização Mundial da Saúde dá atenção especial ao assunto e lançou um guia com 150 páginas (https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200) sobre ética no uso da inteligência artificial. O 5×5 Tec Summit também programou uma palestra especial com o Cezar Taurion, head da Ciatécnica Research para tratar do tema.



As alternativas Healtechs – O surgimento das empresas tecnológicas no segmento de Saúde, as chamadas Healtechs, desperta o interesse da população que busca serviços alternativos e mais acessíveis. Isso também aumenta o interesse de investidores e movimenta o mercado de Fusões & Aquisições. Este será tema de um painel no 5×5 TEC Summitt 2021 com participação de Cristiane Giordano, presidente da Funcional Healht Tech; Fábio Tabalipa, sócio e Head de Inteligências Clínicas na Memed; e Marcus Figueiredo, CEO da Hilab.



O Keynote Speaker do evento ficará por conta de Jacson Barros, Strategic Business Development Manager – AWS, que abordará o tema Cloud Health.

Representantes do Ministério da Economia e do TCU – Tribunal de Contas da União no 5×5 Tec Summit 2021 – Os investimentos na Administração Pública é uma assunto que interessa a todas as áreas, incluindo o da Saúde, e estão confirmadas as participações do Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, do Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, Aroldo Cedraz; Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho, do Superintendente da Prodesp, Rodrigo Mauro Ruiz de Matos, do Diretor do ITS-RJ – Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS), Carlos Affonso de Souza.

Além das inovações em Saúde, o 5×5 TEC Summit, que acontece online de 6 a 10 de dezembro, vai debater as outras importantes verticais de mercado: Governo, Financeiro, Entretenimento e Energia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página do evento (www.5x5tecsummit.com.br), que também oferece a programação completa.

