E-book Campo Digital traz posição do MAPA, conectividade e bioeconomia

O primeiro caderno descreve as prioridades orçamentárias e programáticas do Ministério, as novidades na conectividade rural trazidas pelas operadoras de telecom, as demandas pela sustentabilidade da agricultura e as reivindicações para o Fust.

Inovação e sustentabilidade. Esses são dois temas que há alguns anos têm sido caros ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Mas agora ganharam status de prioritários não apenas para garantir aumento de produtividade e economia de custos ao produtor mas também para garantir a competitividade do agronegócio brasileiro internacionalmente e atender ao cada vez mais exigente perfil de consumidores globais.

Não por acaso, no plano Safra 2020/21 o Ministério acenou com mais linhas de financiamento e facilidades para essas áreas. A expectativa, agora, é que a divulgação do plano Safra 2021/22 traga ainda mais reforços para esses segmentos e a necessidade de ampliação de investimentos.

A agricultura 4.0 vem ganhando capilaridade e também agregando novas tecnologias para permitir informações em tempo real do que acontece nas lavouras. Grandes produtores, inclusive, já se preparam para um novo passo, a Indústria 4.0, que vai integrar dados dos campos, dos centros de controle e das unidades agroindustriais. A evolução nesse aspecto tem sido constante e alimentando um grande ecossistema que trabalha com a inovação aberta.

A sustentabilidade, por sua vez, também está requerendo recursos tecnológicos de TI, nanotecnologia e bioinformática, com a conectividade unindo todas essas pontas. Dentro do que o MAPA classifica como bioeconomia está o crescente mercado de insumos biológicos que no ano passado movimentou cerca de US$ 4 bilhões mas em dois anos deverá superar US$ 10 bilhões. O interesse dos investidores já está presente e movimentos como fusões, aquisições e parcerias estão em andamento.

Há ainda outra ponta que pode se tornar lucrativa também para investidores que é o crescimento do mercado de créditos de carbono na agricultura, uma das áreas melhores posicionadas para isso. A iniciativa privada já cria seus mercados de créditos de carbono próprios e o governo analisa implantar um mercado nacional para essa área.

Com esse movimento, o agro brasileiro poderá se enquadrar no chamado ESG (Environmental, Social and Governance), critérios que vêm sendo adotados por CEOs no mundo todo para medir a sustentabilidade e o impacto social de um novo investimentos.

Conectividade

No meio de toda essa bioeconomia e economia digital ainda há um obstáculo, apesar de todos os esforços: a conectividade. Para as operadoras de telecomunicações levar a conexão ao campo se tornou uma área estratégica a qual se soma também a oferta de soluções para os produtores. As redes privadas avançam também para garantir mais uma forma de estabelecer um ciclo de monitoramento online das atividades.

Entidades, como o Conectar Agro e outras iniciativas, unem braços para ampliar a conectividade no campo. O próprio MAPA se envolveu nessa área e estabeleceu uma parceria com o Ministério das Comunicações para um projeto para um projeto que pode garantir a cobertura de uma área de 275 mil quilômetros quadrados com 1.210 ERBs (Estações Radio Base), levando em conta um raio médio de cobertura de 8,5 quilômetros cada uma delas.

O valor dessa iniciativa é de aproximadamente R$ 726 milhões e o financiamento prevê a utilização do Fust ( Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações). Em termos populacionais, a proposta é atingir 2,4 milhões de pessoas, incluindo escolas rurais.

Campo Digital

