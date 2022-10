E-book: As oportunidades do 5G para os ISPs

Um ano após a concessão da nova tecnologia no país, os desafios de implantação e as possibilidades de novos produtos tem gerado oportunidades para os ISPs

A implantação do 5G no Brasil tem se mostrado um grande desafio. Isso porque existem obstáculos de legislação, logística e recursos para que sua oferta seja 100% efetivada. Nesse sentido, a nova geração de internet, que teve suas concessões leiloadas há 1 ano, está em progresso e teve diversos desdobramentos.

Para cumprir uma das exigências do edital, as principais vencedoras do leilão, Vivo, Claro e Tim, concluíram neste mês de outubro a disponibilização do sinal do 5G em todas as capitais do Brasil. Diante da proporção continental do país, ainda existem diversos desafios não só geográficos, mas também legislativos e de recursos a serem resolvidos.

Para entender melhor a atual situação do 5G no país, a Objective reuniu especialistas como:

Eles trazem seus pontos de vista de quais as oportunidades que essa nova tecnologia vai proporcionar e como as grandes empresas vão agir para cumprir todas as exigências do leilão.

Também falam da importância dos ISPs na resolução de desafios do 5G e na formação de possíveis parcerias com vencedores do certame. Além de citar diversas possibilidades do novo mercado e as projeções futuras para o uso da tecnologia com base em informações de países adiantados.

