Dynatrace: empresas precisam vencer o desafio de ser eficiente em tempo real

Em mundo dominado por avanços tecnológicos, as empresas estão sujeitas a avaliações a cada dia mais rápidas por parte da clientes em busca de retornos imediatos e precisam adotar software adequados para atender essa nova demanda online em qualquer setor ou segmento.

Foi o que recomentou Fernando Mellone, senior territory manager da Dynatrace, empresa com atuação global em inteligência de software, durante o terceiro dia do evento 5×5 TEC Summit 2020, que tratou do tema energia. “As empresas precisam enfrentar o desafio de buscar a constante melhoria de eficiência de seus serviços para atender os clientes cada vez mais exigentes digitalmente falando”, justificou Mellone.

Ao fazer comentários sobre a inteligência de software e como a tecnologia pode facilitar a vida do usuário das empresas, o executivo afirmou que neste momento híbrido, hora presencial e hora digital em que o mundo vive, as avaliações estão sendo feitas em tempo real e devem ser adotadas medidas urgentes, como no caso das empresas de energia. “Como lidar com essas situações? Qual é o custo de uma falha?”, questionou.

Independente do segmento ou setor, é preciso fornecer o software perfeito, ponderou Mellone. “O software redefiniu a forma como a gente voa, controla as finanças, dirige, compramos, passamos férias e interagimos com os eletrodomésticos”, opinou.

Repensar relacionamento

O especialista avaliou que alguns desafios precisam ser enfrentados pelas empresas, como repensar o canal de relacionamento, mapear e monitorar o customer experience, um redesenho de processos e automação, da estrutura de atendimento.

“A boa notícia é que a tecnologia está prontamente disponível para permitir essa transformação e a má notícia é que é uma responsabilidade dos profissionais de TI. Nós precisamos oferecer uma experiência perfeita sempre e isso leva empresas a repensar sua estratégia de monitoramento e observabilidade”, continuou.

Citou que esses temas são tratados pela tecnologia da Dynatrace, a partir da instalação do Dynatrace OneAgent. Com isso, o conceito de observalidade já é entregue. “Porém não se limita a isso. A tem essa entrega de observalidade inteligente fazendo toda uma visão comportamental desse usuário exigente”, explicou Fernando.

A partir da construção desta base, o agente realiza a instrumentação automática das aplicações e coleta os dados de monitoramento relevantes e cria simultaneamente um mapa de topologia interativo de como tudo está conectado.

Outra tecnologia realiza a captura e analisa as transações fim a fim de todas as camadas de sua esfera tecnológica. Os dados são entregues a assistente virtual que detecta automaticamente problemas, identifica a causa raiz e explica o impacto dos negócios sem a necessidade de configurações manuais, esclareceu o executivo.

O evento 5×5 TEC Summit é organizado pelos portais Tele.Síntese, Convergência Digital, Mobile Time, Teletime e TI Inside, com a proposta de debater a modernização de cinco setores essenciais para a economia brasileira. O evento acontece nesta semana, diariamente, até 11 de dezembro. Amanhã, dia 10, a discussão será sobre finanças. Dia 11, se encerra com uma discussão sobre o impacto da tecnologia na indústria de entretenimento. Inscreva-se gratuitamente. As apresentações passadas, sobre os setores de governo, saúde e eletricidade já estão disponíveis.