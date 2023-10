DPR recebe parceiro global da Nokia em prévia ao evento

Chris Johnson, presidente de Enterprise & Global Partners da Nokia apresentou na sede da DPR em Sorocaba a visão da empresa sobre as tendências tecnológicas do futuro e os resultados da parceria entre as duas empresas. A DPR é hoje a principal parceira Nokia da América Latina para o segmento de ISPs (Internet Service Providers). A presença do executivo global da empresa na sede DPR demonstra o comprometimento da parceira brasileira com a oferta de produtos de qualidade. ¨Para nós da DPR sempre é uma honra receber a Nokia em nossas instalações. O ano de 2023 tem sido desafiador para o segmento, mas estamos otimistas para um crescimento maior em 2024”, afirmou Vander Stephanin, vice-presidente da DPR Durante o realizado pela empresa para clientes e parceiros, Marcelo Entreconti, head of Enterprise Nokia Latam, ressaltou a importância de ter um nome forte como o da DPR como um dos maiores parceiros Nokia do mundo. “Estar presente neste evento e conhecer as histórias de clientes satisfeitos com a nossa parceria só reforça a importância dessa

união. Nós da Nokia acreditamos que para continuar crescendo, precisamos apostar e investir cada vez mais em parceiros como a DPR”, afirmou.

Na Feira

Com estande de 80 metros quadrados, a DEPR trouxe para o Futurecom 2023 diversos lançamentos de produtos que tiveram evoluções tecnológicas, além da demonstração de topologias de redes, soluções em conectividade como LTE Privado e 5G. ¨Estamos buscando agregar novas soluções e oportunidades de negócios junto à nossa parceira Nokia, oferecendo uma solução completa para as redes privadas, inclusive com LTE Privado e 5G¨, afirmou Marco Munhoz, Diretor Comercial & Marketing da DPR.

Um dos produtos em destaque é o ¨Suporte para Cordoalha Exclusivo para CTO-P. Fabricado com polímeros de engenharia leves e resistentes aos raios ultravioleta e outras intempéries que garantem durabilidade na rede por vários anos, o Suporte vem com espaço para fazer a reserva técnica de cabos.

Outro destaque é o ONT XS-010X-Q NOKIA, que oferece jogo triplo serviços em um ambiente de fibra para casa (FTTH) para unidades de família única (SFUs) onde uma porta Ethernet é necessária.