Dona do Google desacelera forte e levanta temor sobre desaquecimento dos EUA

A empresa registrou aumento nas receitas com publicidade, mas diminuição das receitas do Youtube e da Google Network (sites do grupo). Faturou menos com outros serviços também, cresceu em nuvem, mas ainda não o suficiente para superar as despesas que tem no segmento.

A CFO da companhia, Ruth Porat disse que a empresa está “realinhando recursos” para alimentar suas “mais altas prioridades”. Ela também falou, em call com analistas, que a base de comparação de venda de anúncios estava muito elevada, uma vez que em 2021 os resultados foram impulsionados por uma migração em massa ao digital devido à pandemia de covid-19.

O resultado desagradou investidores da Nasdaq, que venderam os papeis da empresa, levando a uma queda de 5%. Segundo analistas, o resultado do Google, de menor ritmo que o previsto por eles para geração de receitas com publicidade, pode ser um indicador de que a economia dos Estados Unidos estaria em desaquecimento.

Microsoft

Enquanto o Google desacelera, a Microsoft também traz sinais de alerta. A companhia, igualmente, apresentou resultados trimestrais nesta terça-feira. O lucro líquido da gigante caiu 14%, para US$ 17,6 bilhões. As receitas, no entanto, cresceram 11%, para US$ 50,1 bilhões. A empresa registrou queda de 7% do valor das ações no pregão do dia, depois de avisar, na conferência com analistas, que o segmento de nuvem não vai repetir o crescimento do passado, uma vez que grandes clientes estão pisando no freio. O segmento de nuvem cresceu 24% e faturou US$ 25,7 bilhões.

