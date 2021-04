Dona da TIM inicia instalação comercial de OpenRAN na Itália

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A cidade de Faenza foi a primeira a receber a OpenRAN da Telecom Italia, habilitada para o 4G. No futuro, a operadora pretende expandir a tecnologia para a 5G

A Telecom Italia, dona da TIM, anunciou hoje, 27, início da implementação do OpenRAN no país da bota. A primeira cidade italiana a adotar a tecnologia foi a Faenza, localizada no distrito de Ravena.

Para promover o OpenRAN, a operadora assinou um Memorando de Entendimento com as principais operadoras da Europa, em fevereiro de 2021. O acordo objetiva acelerar a implementação da 5G, da nuvem e do edge computing. A inciativa envolveu provedores e fabricantes que não conseguiram se sobressair na 4G e, passaram a buscam ingressar na promessa da quinta geração.

Em Faenza, a Telecom Italia usou sistemas da JMA Wireless, empresa estadunidense focada em tecnologias sem fio. Por enquanto, a conectividade fornecida é LTE, mas no futuro será estendida para a 5G. A dona da TIM aposta na desagregação das redes móveis para diversificar seu quadro de fornecedores.

O software de banda base da JMA Wireless foi combinada às unidades de rádio da fabricante Microelectronics Technology, companhia de Taiwan especializada em design e manufatura de comunicação por satélite.

O desenvolvimento de soluções OpenRAN pela Telecom Italia faz parte dos objetivos da operadora para o biênio 2021-2023. (Com assessoria de imprensa)