Dona da TIM Brasil registra lucro de € 6 bilhões no 4º trimestre

Telecom Italia se beneficiou de incentivos do governo para reaquecer a economia em meio à pandemia de Covid-19, e que acrescentaram € 5,9 bi ao lucro da companhia

A Telecom Italia, holding dona da TIM Brasil, divulgou hoje, 23, os resultados do grupo no quarto trimestre de 2020, quando obteve lucro líquido de € 6 bilhões. Nos 12 meses do ano, o lucro líquido foi de € 7,2 bilhões.

O resultado foi impulsionado por itens não recorrentes, como a entrada de capital resultante da venda de participação da Inwit, sua unidade de infraestrutura aos fundos Ardian e Canson por € 1,6 bilhão.

Mas o principal fator para incremento do lucro foi o Decreto de Agosto na Itália, feito para incentivar a economia em meio à pandemia. O decreto permitiu o diferimento de impostos e resultou em ganhos de € 5,9 bilhões para o grupo. Sem isso, o lucro líquido no ano teria sido de € 1,3 bilhão, o que significa € 431 milhões acima do registrado em 2019.

As receitas da holding caíram 12,1% ao longo de 2020, para € 15,8 bilhões. Considerando apenas o quarto trimestre, as receitas ficaram em € 4,14 bilhões, uma queda de 8,9% em relação ao trimestre final de 2019.

Os investimentos globais da companhia caíram tanto no ano, como no final de 2020. Nos 12 meses, somaram € 3,4 bilhões. No quarto trimestre, € 1,4 bilhão.

Mesmo com queda nas receitas, a empresa reduziu o endividamento, que passou de € 28,2 bilhões no final de 2019 para € 23,7 bilhões no final de 2020.

Os números incluem já os resultados da TIM Brasil, que foram divulgados na última semana.