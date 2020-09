Dona da Claro vende MVNO nos EUA para Verizon

A Tracfone Wireless será vendida por US$ 6,25 bilhões. A operadora do grupo América Móvil, que controla no Brasil a holding Claro, tem 21 milhões de assinantes nos Estado Unidos.

América Móvil anunciou hoje,14, acordo assinado com a Verizon Communications para a venda de 100% da sua subsidiária Tracfone Wireless. Essa operadora virtual de serviços móveis pré-pagos nos Estados Unidos tem 21 milhões de assinantes. O valor da transação acordado é de US $ 6,25 bilhões: metade será paga em dinheiro e a outra em ações da Verizon.

Assim que a operação for endossada pelos órgãos reguladores e a transação puder ser concluída, a Verizon deve pagar à América Móvil: até US $ 500 milhões se a Tracfone continuar a cumprir certas metas operacionais (earn-out) por um período máximo de 24 meses após o fechamento; e US $ 150 milhões em uma base diferida dentro de 2 anos após o fechamento. (com convergência latina).

