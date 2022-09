Domínios “.br” chegam a cinco milhões de registros

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os domínios “.br” , delegados ainda em 1989, hoje ocupam a 5ª posição em ranking mundial de códigos de países mais populares do mundo.

Os domínios “.br” alcançaram a marca de 5 milhões de registros. O número foi confirmado nesta segunda-feira, 26, pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), responsável pela operação.

Dados do NIC.br mostram que, em junho de 2022, aproximadamente sete de cada oito domínios registrados por brasileiros foram “.br”. Apenas nas últimas 24 horas, 2.204 novos nomes foram registrados.

De as mais de 130 opções de domínio, o genérico “com.br” representa 92,6% do total. Entre os mais populares estão ainda o “adv.br” (0,88%), “app.br” (0,30%) e “art.br” (0,30%).

Histórico

O “.br” foi delegado ainda em abril de 1989. O crescimento de registros ficou acentuado principalmente a partir de 1995, quando saltou de 851 domínios para 7.500 nomes no mês de dezembro de 1996.

A marca de um milhão de domínios “.br” foi atingida em 2006, quando o processo passou a ser automatizado. Os 3 milhões vieram em 2012 e os 4 milhões em 2018.

De acordo com o NIC.br, o domínio.br ocupa a 5ª posição em ranking mundial de códigos de países mais populares do mundo (ccTLD ou country-code Top Level Domain). O “.cn” da China lidera os registros mundiais.

Criptografia

Mais de 1,5 milhão dos domínios “.br” estão protegidos pela tecnologia DNSSEC (Domain Name System SECurity extensions). Para Frederico Neves, diretor de Serviços e de Tecnologia do NIC.br, este número “é uma demonstração de que a comunidade está atenta à segurança”.

“A extensão DNSSEC assegura que o conteúdo do DNS (Domain Name System ou Sistema de Nomes de Domínio) é corretamente validado, impedindo ataque à resolução de nomes e garantindo a origem das informações. Ou seja, o DNSSEC contribui para evitar a alteração maliciosa de dados do DNS em diversos tipos de transações como, por exemplo, serviços financeiros”, destaca Neves em nota.

