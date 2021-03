DNIT isenta construção de rede nas rodovias federais

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Resolução do órgão sai duas semanas após derrota da PGR no Supremo, em ação que pedia a inconstitucionalidade de artigo da Lei Geral das Antenas de 2015. Empresas de telecomunicações têm o direito de passagem gratuito assegurado, ficando isentas de pagamento trimestral equivalente à área ocupada nas margens das rodovias.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) publicou hoje, 4, resolução que autoriza as operadoras de telecomunicações a utilizarem, sem ônus, as faixas de domínio das estradas federais. A resolução 7/21 libera o direito de passagem gratuito. Determina: as prestadoras de serviços de telecomunicações ficam isentas “conforme art. 12 da Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015”.

Há duas semanas, o Supremo Tribunal Federal rechaçou pedido da Procuradoria Geral da República para determinar a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei Geral das Antenas de 2015. O item ordena, justamente, o direito de passagem por parte das empresas de telecomunicações, ressaltando que estas não devem pagar pelo uso da faixa de domínio para instalação de redes.

Vale lembrar que o próximo leilão de espectro da Anatel destinará frequências para redes 5G, que demandarão mais antena e uma rede óptica de transmissão alta capacidade. O certame também traz obrigações como cobertura de rodovias federais com 4G e conectar com fibra 1.280 cidades que atualmente não são atendidas pela tecnologia.

Alívio

Para a Telcomp, associação que representa operadoras de atacado e ISPs, a resolução do DNIT é bem-vinda e necessária. Cabe agora aos governos estaduais seguirem o exemplo, afirma Amanda Ferreira, gerente de assuntos regulatórios da entidade.

“É uma ótima notícia que, tão logo tenha se encerrado o julgamento da ADI 6482 (Lei de Antenas) pelo STF, o DNIT esteja liderando as ações de adequação da regulamentação, à luz do artigo 12 , o que esperamos que outros órgãos estaduais e municipais também façam brevemente”, resume.

Sem ônus, mas com custos

Embora a construção da rede de telecomunicação e sua permanência na faixa de domínio da estrada federal estejam agora liberadas, haverá custos para as empresas do setor. Provedores e operadoras deverão obter junto ao DNIT dois documentos (PAV e PEP). Estes dizem respeito à análise de viabilidade e exame de projeto. O órgão cobra de R$ 1.063,51 a R$ 2.465,28 pelo PAV e até R$ 13,3 mil pelo PEP, a depender da extensão da obra.

As empresas de telecomunicações ficam isenta, porém, de pagar o valor base, cobrança que era feita trimestralmente de forma proporcional à área da faixa de domínio utilizada. Até fevereiro deste ano, antes da decisão do STF, era preciso pagar R$ 5,77 por m².

Condições

A resolução 7 também determina algumas condições para a passagem de cabos pelas rodovias federais. Fica proibida a ocupação longitudinal ou transversal em interseções. As empresas deverão solicitar a excepcionalidade de uso dessas áreas ao DNIT, que poderá ou não autorizar.

Os projetos devem ser registrados no CREA. A operadora deverá apresentar análise de segurança do projeto, considerando o histórico de acidentes no local. O DNIT poderá exigir distanciamento de postes em relação à estrada, instalação de defensas metálicas ou barreiras de concreto.

Para a instalação de redes de fibra óptica, deverá ser utilizado método não destrutivo para implantação de dutos de telecomunicações nas faixas de domínio. A profundidade de cravação do tubo deverá ser de pelo menos 60 centímetros em relação ao asfalto.

A instalação de torres e antenas também deverá ser feita com base em mapas que detalhem os pontos em que ficarão tais estruturas e indicações de necessidade de obras de terraplanagem, pavimento, drenagem, com projeto para área de parada de veículos, de construção de barreiras e de sondagem.

As redes deverão ser localizadas, preferencialmente, em apenas um lado da rodovia. Em caso de implantação para ocupação de cabos de telecomunicação enterrados, deverá obedecer à distância, preferencial, de no máximo 4 metros do limite da faixa de domínio. Galerias para travessias não podem ser aproveitadas.

As regras completas podem ser conferidas aqui.