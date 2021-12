Disney+ leva prêmio de melhor app Android do ano

O aplicativo Claro cursos foi um dos premiados pelo Google Play na categoria de Melhores para Auto aperfeiçoamento em 2021 (Best for Personal Growth). Os aplicativos Moises, que permite extrair vocais e instrumentos, e DownDog, para meditação e relaxamento, também foram eleitos como os melhores para auto aperfeiçoamento.

Já o prêmio de melhor aplicativo do ano ficou por conta do streaming Disney+, que também venceu a categoria de Mais Divertidos e Voto Popular.

O prêmio Google Play Best dispõe de seleção por uma equipe editorial do Google. As indicações levam em conta critérios como qualidade e nota de avaliação do público. A premiação tinha um total de dez categorias.

O Claro cursos foi lançado neste ano e conta com cerca de 100 opções de capacitações e cursos sob demanda. Os materiais da plataforma estão disponíveis em formato de vídeos, textos, avaliação de conclusão e certificação. A plataforma engloba 3.400 horas de conteúdo, o que representa uma média de 35 horas por curso. Clientes de planos ativos móveis da operadora (pré, controle e pós) têm assinatura gratuita à plataforma sem descontar da franquia de internet.

A companhia liberou o acesso a cinco módulos para o público geral no aplicativo com curadoria do Instituto Claro. Somando 172 horas de formação técnica e profissional, os módulos dão direito a certificado de conclusão. Eles englobam áreas como varejo, técnicas de negociação, telemarketing, orientação vocacional e preparação para entrevistas. Entre os cursos oferecidos está Libras, com carga horária de 30 horas. Os módulos estão entre os conteúdos mais acessados na plataforma.

Claro cursos em Paraisópolis

Este ano, em parceria com o Instituto Pró-Saber SP, a operadora instalou um centro em Paraisópolis, na capital do estado de São Paulo, que oferece 5G Standalone experimental. No local, a companhia disponibilizou também dispositivos com acesso à plataforma do Claro cursos, além do Descomplica. (Com assessoria de imprensa)

