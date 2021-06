Dish vai usar núcleo 5G standalone da Nokia a partir da nuvem pública da Amazon

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Nokia anunciou hoje, 21, que implantará seu core de 5G standalone (SA) para a Dish na Amazon Web Services (AWS). A parceria entre as três empresas já é conhecida e, agora, ganha como marco a primeira implantação do mundo de 5G na nuvem pública, dando suporte à rede 5G nativa da Dish, baseada em OpenRAN.

O Nokia core de 5G SA na AWS permite a automação “zero touch” de operações e prevê o fatiamento de rede. Estão incluídos na implementação o núcleo de voz, de pacote em nuvem, gerenciamento de dados de assinantes, gerenciamento de dispositivos e segurança de rede.

“Essa colaboração é um passo importante em nossa missão de implantar a primeira rede 5G nativa em nuvem dos Estados Unidos, baseada em OpenRAN”, afirmou Marc Rouanne, Diretor de Redes na Dish.

Raghav Sahgal, Presidente de Cloud and Network Services, Nokia, acrescentou: “Essa parceria coloca a AWS e a DISH na vanguarda do setor, oferecendo benefícios essenciais em 5G, como agilidade e escalabilidade para os clientes, a partir da arquitetura de núcleo distribuído da Nokia”. (Com assessoria de imprensa)